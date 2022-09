Napoli-Liverpool, la conferenza di Spalletti e Di Lorenzo in diretta

Capitano e allenatore: saranno Luciano Spalletti e Giovanni Di Lorenzo a presentare il match tra Napoli e Liverpool dal centro tecnico di Castel Volturno. In diretta sul Mattino.it.

Il ritorno in Champions

«Mi emoziona tanto poter essere al luna park del calcio. C’è una musica diversa in Champions, brillano gli occhi a tutti. Questo è un premio al grande campionato fatto l’anno scorso, tutti vogliono essere qui. Ma in Champions una palla morta può riprendere vita in un attimo e decidere la partita. Questa è la differenza con i campionati».

L'infermeria

«Lozano sta bene, ha fatto altri accertamenti ed è a disposizione. Osimhen non stava bene ieri, non si è allenato. Oggi ha fatto un personalizzato, domani proverà a fare qualcosa in più: se la risposta sarà positiva potrà giocare».