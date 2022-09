Napoli-Liverpool, elenco convocati: Osimhen e Lozano recuperano

La notizia che i tifosi stavano aspettando è arrivata: dopo i problemi muscolari degli ultimi giorni Victor Osimhen ce la fa, l’ultimo provino di questa mattina è andato bene e il calciatore azzurro, rientrato in gruppo, sarà con il resto della squadra questa sera per Napoli-Liverpool, esordio della squadra di Luciano Spalletti in Champions League. Confermato nel gruppo azzurro anche Hirving Lozano, uscito anzitempo dal campo sabato scorso con la Lazio ma di rientro già lo scorso lunedì. Il terzo portiere sarà Idasiak.