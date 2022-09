Napoli-Liverpool, Osimhen non c'è ma potrebbe recuperare in extremis

Hirving Lozano c'è: il messicano azzurro, dopo il tremendo infortunio subito a Roma contro la Lazio sabato, si è rivisto questa mattina insieme ai compagni a Castel Volturno nell'allenamento di rifinitura che porterà il Napoli di Luciano Spalletti alla sfida di Champions League contro il Liverpool, esordio nella competizione domani sera allo stadio Maradona.

Una sfida in cui potrebbe però mancare Victor Osimhen: l'attaccante nigeriano era out ieri per un risentimento muscolare accusato dopo la trasferta all'Olimpico contro la Lazio e anche questa mattina non si è allenato con il resto del gruppo. La valutazione sulla sua convocazione sarà fatta nelle prossime ore in attesa di capire se potrà andare in campo o almeno in panchina contro i Reds.