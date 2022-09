Napoli, i complimenti di Insigne: «Avanti così» nel post sui social

Lo aveva detto Lorenzo Insigne: «Sarò spettatore davanti alla tv e farò il tifo per i miei ex compagni». E così è stato: l'ex capitano del Napoli ha assistito da toronto allo spettacolo di Napoli-Liverpool e al fischio finale ha postato sui social una foto della squadra azzurra con tanto di complimenti: «Avanti così» ha scritto l'ex azzurro, oggi stella del Toronto Fc in Canada ma protagonista di tante notti a Fuorigrotta come quella di ieri contro gli inglesi di Klopp.