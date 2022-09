Il Napoli conquista il mondo: coro di elogi per la grande impresa

L'impresa della prima giornata di Champions l'ha firmata il Napoli, 4-1 al Liverpool e un calcio europeo fatto di ritmo, qualità, pressing, giocate in verticale. Una squadra italiana che ha travolto una di Premier League disputando una partita all'inglese ad altissima intensità e con l'idea di giocare sempre in avanti senza pensare mai ad indietreggiare per conservare il risultato. La mentalità di Luciano Spalletti ha dato subito i suoi frutti in Champions nel match di esordio contro i vice campioni di Europa. La grande partita degli azzurri ha stregato un po' tutti ed è stato un segnale forte lanciato anche alle altre due squadre del girone, Ajax e Rangers. I primi complimenti nel dopo partita sono arrivati proprio da Jurgen Klopp, tecnico dei reds. «Il Napoli ha giocato molto bene e noi molto male. Trascuriamo l'inizio con i due rigori concessi, ma da una situazione del genere e con questa atmosfera non è semplice rialzarsi». Anche il terzino Robertson ha sottolineato le qualità del Napoli. «Eravamo troppo aperti, non puoi venire in un posto del genere e non rimanere compatto: loro sono stati di gran lunga migliori». Thierry Henry, campione del Mondo e d'Europa con la Francia, ha esaltato le qualità di Kvaratskhelia: «Questo ragazzo ti conquista: è stato magnifico nel suo correre - ha detto l'ex attaccante ora opinionista per la tv americana Cbs - aveva sempre la testa alta. Questo ragazzo ti conquista, i tifosi del Napoli già lo amano: è entrato nel primo gol e nel secondo con la sua pressione e ha fatto l'assist per il terzo».

Il Napoli esaltato dalla stampa estera, quella inglese ieri mattina ha sottolineato la grande prestazione degli azzurri e criticato quella dei reds. «Incubo Liverpool a Napoli», ha scritto il Guardian. «Liverpool, umiliato a Napoli», ha titolato Mirror Sport. «L'incubo Napoli per Klopp solleva seri interrogativi», il titolo del Times. Per il Daily Mail, la formazione azzurra è stata «Impressionante e in grado di «ridimensionare le ambizioni del Liverpool». «Vedi Napoli e poi piangi», il titolo in prima pagina del Liverpool Echo. La prova degli azzurri contro il Liverpool esaltata dalla stampa spagnola: «Estasi a Napoli», ha titolato As. «Liverpool umiliato, una notte storica al Maradona», ha scritto Marca. Anche L'Equipe ha celebrato il trionfo degli azzurri: «Il Napoli travolge il Liverpool in Champions». La grande prestazione del Napoli sottolineata anche dalla stampa argentina nell'articolo del Clarin dedicato alla gara di Champions contro il Liverpool al Maradona. «Il Napoli non ha dato tregua al Liverpool e, da un primo tempo quasi perfetto, ha coronato una vittoria storica in Italia».

La stampa argentina ha sottolineato la grande notte del Cholito. «Simeone, gol in 4 minuti: il Cholito ha vissuto la notte in modo speciale, l'attaccante ha segnato subito il suo primo gol con la sua nuova maglia alla sua prima partita in Champions League», ha scritto Olè. Anche la Nacion ha elogiato Simeone. «Il suo sogno di una vita giocare la Champions League e quando si avvera gli bastano solo quattro minuti perché l'esordio sia accompagnato da un gol». Scatenati anche i tifosi sul web con tanti fotomontaggi per celebrare il trionfo del Napoli sul Liverpool.

L'account twitter della Champions League ha celebrato Kvicha Kvaratskhelia, l'attaccante georgiano che nella gara di esordio in Champions ha messo in ginocchio la difesa del Liverpool con tante giocate importanti, come quella dell'assist a Simeone nell'azione del terzo gol azzurro. «Kvaratskhelia è speciale». Piotr Zielinski è stato premiato a fine partita al Maradona come uomo del match. Complimenti al Napoli arrivati dagli ex azzurri, Mertens era a tifare allo stadio, Lorenzo Insigne ha postato sui social: «Avanti così» per festeggiare il successo degli azzurri su Liverpool che perse per la prima volta in Champions a Napoli con un suo gol all'ultimo minuto.