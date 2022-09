Napoli-Liverpool, spopola lo sfottò: Beatles coi palloni sul lungomare

I Beatles che attraversano non Abbey Road, ma il lungomare di Napoli, ognuno con un pallone in mano. È con questa immagine che ha invaso i social che stamattina i tifosi azzurri hanno continuato a godersi la serata di Champions, il 4-1 sul Liverpool, finalista dello scorso anno, la gioia vissuta insieme in una notte del Maradona strapieno.

Le magie di Kvaratskhelia che ora splende in Europa, il tocco e la grinta di Anguissa, la direzione d'orchestra di Lobotka, la magia di Zielinski, la difesa insuperabile: sono questi gli argomenti del giorno in uffici, negozi, bar, della città che ora si sente autorizzata a sognare qualsiasi traguardo nel calcio, dopo aver vinto in casa della Lazio e travolto i 'reds' d'Europa. Una vittoria che «non deve dare arroganza e presunzione», ha detto ieri sera l'uomo della vittoria Spalletti, ricordando che «tutti i giorni devi dare il massimo. Non puoi accendere la luce in Champons e contro lo Spezia spegni l'interruttore».

E allora luce deve restare accesa nella sfida di sabato che vede il tecnico pronto al turn over, perché martedì si va in casa dei Rangers, poi a San Siro contro il Milan e poi si ospita il Torino. Due settimane in salita da giocarsi anche con Ndombele che deve adattarsi al centrocampo azzurro e a Raspadori che deve imparare ritmi e movimenti alle spalle delle punte. Ma anche giorni per capire quando rientra Osimhen, uscito ieri a metà gara per dolore e che attende i risultati dei test medici di oggi e domani: sabato ci sarà ancora Simeone che dopo la gioia dell'esordio con gol in Champions è pronto a tenersi l'attacco azzurro sulle spalle per un paio di settimane.

Come residuo del successo europeo restano anche due arresti di tifosi inglesi ubriachi che hanno provato a infiltrarsi in curva A per vedere la partita. Ieri sera si sono presentati ai varchi pretendendo di entrare malgrado avessero i biglietti per il settore ospiti. Quando gli steward gli hanno negato l'accesso hanno iniziato a inveire nei loro confronti e dei Carabinieri, che sono subito intervenuti per portarli al vicino commissariato dove i due tifosi hanno aggredito due poliziotti: i due, che hanno 52 e 54 anni, sono stati bloccati e arrestati per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato ai beni della Pubblica Amministrazione.