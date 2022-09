Napoli-Liverpool fa il giro del mondo: «Vedi Napoli e poi piangi» | Foto

«Vedi Napoli e poi piangi». Il titolo in prima pagina del Liverpool Echo - giornale di riferimento nella cittadina inglese - la dice lunga sulla pessima serata della squadra di Jurgen Klopp al Maradona. Una sconfitta pesante che fa anche il giro del mondo sui giornali stranieri: dal Mirror al Daily Star, tutti pronti a esaltare la grande notte degli azzurri di Luciano Spalletti.

Un 4-1 che non lascia spazio alle repliche del Liverpool: «Una sconfitta storica, inglesi umiliati dal Napoli» scrive il quotidiano spagnolo As nella pagina dedicata agli azzurri. I Reds sono in difficoltà da inizio stagione e tutte le testate inglesi non mancano di sottolinearlo: partenza stentata in Premier League, sconfitta pesante all'esordio europeo che aveva sempre visto il Liverpool vincere negli ultimi anni. Un problema che Klopp deve risolvere quanto prima. Sugli scudi anche la prestazione di Piotr Zielinski, il gol all'esordio Champions di Giovanni Simeone - figlio del Cholo - e anche di Frank Anguissa, centrocampista che ieri si è preso gioco degli avversari e che in Inghilterra conoscono bene per il passato nel Fulham.