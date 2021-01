Dopo l’addio di Arkadiusz Milik, il Napoli potrebbe salutare a breve anche Fernando Llorente. L’attaccante spagnolo arrivato un anno e mezzo fa a titolo gratuito ora ha in mano già l’accordo con l’Udinese: potrà trasferirsi in Friuli per i prossimi mesi e sostituire il partente Lasagna, ad un passo dal Verona.

Come confermato anche da Sky Sport, però, il Napoli aspetterà qualche altro giorno per la definizione dell’affare: il club vuole mandar via l’attaccante spagnolo e con l’Udinese c’è una strada già tracciata ma per Gattuso sarà importante capire le condizioni fisiche degli altri attaccanti di ruolo. Mertens non è ancora al meglio dopo il brutto infortunio alla caviglia, Osimhen rientrerà solo oggi e va valutato, il solo Petagna non può reggere il peso dell’attacco azzurro. Se le condizioni dei tre napoletani dovessero essere buone, allora per Llorente arriverà il definitivo saluto al Napoli in questo mercato invernale.

