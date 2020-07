LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È tornato faticosamente in gruppo negli ultimi allenamenti, ma il futuro di Fernando Llorente sarà lontano dacon molta probabilità. E per l'attaccante spagnolo - che ha ancora intenzione di giocare ad alti livelli in europa - potrebbero tornare ad aprirsi le porte della Premier League e del, la squadra che l'aveva avuto prima dell'approdo in azzurro.Secondo Todofichajes, infatti,resterebbe nelle idee di Mourinho e degli Spurs per la prossima stagione, come attaccante alternativa a quella che sarà la prima punta del club inglese.ha lasciato un ottimo ricordo alla dirigenza e ai tifosi, per questo ilpotrebbe riportarlo indietro consapevole che il- con cui lo spagnolo ha un contratto fino al 2021 - non farebbe troppa resistenza.