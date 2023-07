Il Napoli piomba su Lo Celso, ma le parti sono distanti

Le volontà del Napoli su Giovani Lo Celso del Tottenham sono concrete. Il club di Aurelio De Laurentiis ha fiutato ancora una volta l'affare in Premier League, ma per il momento le parti sembrano troppo distanti per poter chiudere l'affare: come riportato da Sky Sport, gli azzurri vorrebbero infatti proporre la formula del prestito con diritto di riscatto, ma dall'altra parte il club inglese non ci sta a un nuovo prestito dopo l'ultima stagione.

Una stagione che il centrocampista offensivo argentino ha vissuto per metà in Liga con la maglia del Villarreal. Stavolta, però, il Tottenham vorrebbe mandar via Lo Celso con una formula diversa, inserendo magari un obbligo di riscatto tra un anno per gli azzurri o addirittura ravvisando la possibilità di una vendita a titolo definitivo. Nell'ultima stagione il classe 1996 è stato in prestito al Villarreal dove ha collezionato 29 presenze tra Liga e Conference League, mettendo a referto due gol e tre assist.