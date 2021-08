Napoli, Lobotka ai tifosi: «Sarete orgogliosi di noi»

Una lunga intervista ai canali ufficiali azzurri per Stan Lobotka, il centrocampista del Napoli che si racconta: «Ho sempre amato giocare a calcio sin da bambino, era l’unica cosa che c’era da fare. Con la bici andavo a prendere i palloni e a chiamare gli amici per giocare. Non avevamo regole, se non correre col pallone e divertirci».

«Volevo giocare ad alti livelli e ci sono riuscito. Sono rimasto sorpreso dall’interesse del Napoli, un grande club con una storia importante» ha detto lo slovacco. «Hamsik me ne aveva parlato, ero felice di poter giocare qui. Marek è una leggenda a Napoli come in Slovacchia, vorrei ripercorrere la sua carriera. Qui mi piace la città e mi piace lo stadio: è stato emozionante vederlo la prima volta. Nella scorsa stagione non ho giocato troppo, ma quest’anno darò il massimo perché i tifosi siano orgogliosi della squadra».