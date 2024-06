Napoli, Lobotka: «Calzona ha fatto bene con noi. Sarebbe stato difficile anche per Guardiola. Conte? 3-5-2 non è un problema»

«Non sto pensando ancora troppo agli Europei 2024 che stanno per cominciare. Probabilmente inizierò a percepirlo strada facendo. Sto meglio ora fisicamente che subito dopo la stagione. I risultati sono stati negativi con il club, l'anno appena finito è stato più impegnativo mentalmente che fisicamente». Queste le parole di Stanislav Lobotka, il calciatore del Napoli impegnato in queste settimane nel ritiro della nazionale slovacca prima degli Europei.

Ad allenarlo ci sarà lo stesso Francesco Calzona che ha avuto anche a Napoli negli ultimi tre mesi: «Per lui e per me sono due mondi diversi. Certo, alcune cose per me sono riuscite meglio nel club grazie al lavoro fatto con lui in Nazionale, e alcune cose sono riuscite meglio anche qui grazie al Napoli.

«Penso che Calzona abbia fatto un buon lavoro con noi, visto che non è stato assolutamente facile per lui. In questa stagione avremmo reso un allenatore mediocre anche uno come Pep Guardiola» ha aggiunto «Alcuni calciatori volevano andar via e la società non li lasciava andare, ma a inizio stagione vincevamo ancora, anche se poi le cose sono cambiate.

Abbiamo gestito male le partite e, poi, ce ne siamo andati via mentalmente».

E ora Antonio Conte: «Non lo conosco personalmente, ma faceva giocare all’Inter un calcio molto impegnativo. 3-5-2? Non sarà un problema per me, visto che ho sempre detto che proverò a fare tutto quello che mi chiede un allenatore. Penso che non ci saranno problemi su questo. Questi giorni mi sono serviti per resettare».