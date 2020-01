LEGGI ANCHE

Finalmente in chiusura l'affare che porterà Stanislav Lobotka al Napoli. Il centrocampista slovacco è pronto a firmare il nuovo contratto quinquennale proposto dalla società di, prima però dovrà svolgere le visite mediche e domani è atteso aper il primo passo verso Villa Stuart. L'ok del Celta Vigo è arrivato in queste ore e il calciatore è pronto a mettersi in viaggio versoe la nuova squadra.Il club spagnolo ha finalmente dato il via libera alla conclusione della trattativa e non ha nemmeno convocato lo slovacco per la prossima sfida di Copa del Rey contro il Merida. Alandranno circain parte fissa più altri 4 milioni di euro legati al raggiungimento di diversi bonus presenti nel contratto.