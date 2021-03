Lobotka convocato in nazionale: Hamsik resta fuori dalla Slovacchia

Anche Stanislav Lobotka lascerà Napoli appena dopo la partita contro la Roma. Il centrocampista napoletano raggiungerà infatti la sua nazionale per poter disputare con la Slovacchia le tre gare previste dal calendario internazionale a Marzo, contro Cipro, Malta e Russia, impegni per la Qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022.

Brutte notizie invece per l'ex Napoli Marek Hamsik: lo slovacco è passato poche settimane fa dal Dalian in Cina al Goteborg in Svezia, proprio per riavvicinarsi alla sua nazionale, ma è rimasto escluso dai convocati. L'ex capitano del Napoli ha problemi fisici che non gli hanno permesso ancora l'esordio in Svezia e rientrerà tra i disponibili tra un mese.

