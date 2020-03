LEGGI ANCHE

Un post dai suoi account social, forse per invitare alla calma tutti, suoi fan o meno. È il gesto di Stanislav Lobotka , il calciatore delarrivato in azzurro lo scorso gennaio e che si è ritrovato al centro dell'emergenza coronavirus con tutta la famiglia.«Uno dei giorni peggiori è stato lo scorso 10 febbraio. 108 persone insono morte per coronavirus, ma nello stesso giorno abbiamo avuto 26283 decessi per cancro, 24641 per malattie al cuore, 4300 decessi per diabete e il suicidio ha ucciso, sfortunatamente, ventotto volte in più del virus. Fate un bel respiro e lavatevi le mani» ha scritto lo slovacco del Napoli su Instagram. Una presa di posizione che sa di speranza per il presente e il futuro.