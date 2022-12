Napoli-Lobotka è fatta: accordo fino al 2027 (con opzione)

Tutto era già pronto, ma ora è anche concretizzato: Stanislav Lobotka e il Napoli si dicono sì. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista slovacco ha firmato il rinnovo di contratto con gli azzurri che lo legherà al club di Aurelio De Laurentiis fino al prossimo 2027 con opzione per una ulteriore stagione (2028), quando avrà 34 anni.

Sbocciato in azzurro con la gestione Spalletti, Lobotka è diventato nell'ultimo anno imprescindibile per il Napoli che infatti già negli scorsi mesi aveva lavorato con il suo entourage verso il rinnovo, visto l'accordo in scadenza nel 2025. Nella stagione ora in corso, lo slovacco ha messo già insieme 21 presenze tra campionato e Champions con anche un gol e un assist. L'ufficialità del rinnovo non è ancora arrivata per una questione burocratica ancora da sistemare, ma è comunque attesa per la prima parte di gennaio.