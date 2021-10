Napoli, Lobotka festeggia il rientro: «Finalmente sono tornato in campo»

Le buone notizie per il Napoli arrivano da Stanislav Lobotka: il centrocampista slovacco, infortunatosi un mese fa, è rientrato oggi ufficialmente a disposizione di Luciano Spalletti e ha svolto questa mattina per intero l'allenamento con i compagni. «Finalmente sono tornato in campo» ha scritto sui social Lobotka, che si candida dunque a rientrare tra i convocati per Napoli-Torino di domenica.