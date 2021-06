Napoli, Lobotka lavora duro: lo slovacco si allena per Spalletti

È stato uno dei punti interrogativi della passata stagione del Napoli, utilizzato col contagocce prima di sparire dalle rotazioni nel finale di stagione. Che futuro per Stanislav Lobotka? Il centrocampista slovacco si è fatto notare in queste ore sui social per aver condiviso alcune immagini dei suoi allenamenti, immagini che lo ritraggono in splendida forma in vista della prossima stagione e dell'arrivo di Spalletti.

