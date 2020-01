LEGGI ANCHE

Si chiamano, devono ancora compiere 34 anni ma da un decennio sono già volti molto noti in Slovacchia. Le gemelle Nizlova cantano fin da bambine e così sono cresciute facendosi apprezzare anche in giro per l’Europa, il loro gruppo, le “” è tra i più noti in Slovacchia, rappresentante del Paese anche all’Eurovision Contest del 2011 con la canzone “I’m Still Alive”, forse il momento più alto della carriera del duo. Ora, però, Daniela avrà due novità da affrontare: da un lato l’arrivo della prima figlia, dall’altro il trasferimento a Napoli, casa del suo compagno Stanislav Lobotka , nuovo calciatore azzurro.I due si conoscono da qualche anno e il fiocco roso è stata la prima bella notizia del nuovo anno, prima ancora dello spostamento in azzurro di. Una pagina Instagram da 150mila fan, un sito internet con tutti i diversi successi degli ultimi anni, le TWIINS restano un duo ancora famoso in. E l’Italia forse era nel loro destino: tra i successi più noti, infatti, una cover del famoso brano italiano “Boys boys boys” di. Il loro ultimo singolo, uscito nell'agosto scorso, dal titolo "Que me gusta" ha letteralmente spopolato in patria, superando ampiamente le 400mila visualizzazioni.