Vacanze? No, grazie. Dev'essere stato questo il primo pensiero di, lo slovacco arrivato a Napoli lo scorso gennaio e diventato uno dei protagonisti della squadra di Gattuso dopo il lockdown che ha fermato la stagione degli azzurri.Sui social, Lobotka si è mostrato ai propri tifosi ancora alle prese con allenamenti extra per quello che sarà il rientro al lavoro. Il centrocampista è tornato inil giorno dopo la sconfitta con ilinsieme con moglie e figlia ed è atteso a Castel Volturno il 23 agosto per il raduno azzurro.