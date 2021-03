Napoli, Lobotka out a Roma: Petagna ritrova il campo

Terzo giorno di allenamento e terzo allenamento saltato per Stanislav Lobotka, il centrocampista del Napoli che difficilmente riuscirà a recuperare, a questo punto, per l'importante trasferta di domenica prossima contro la Roma. Lo slovacco è ancora alle prese con una tonsillite che lo tiene lontano dal campo e dai compagni di squadra ormai da diversi giorni.

Assenti a Roma saranno anche Amir Rrahmani e Andrea Petagna: il difensore kosovaro - anche convocato in nazionale per i prossimi impegni internazionali nonostante l'infortunio - sta continuando il ciclo di terapie in palestra a Castel Volturno, così come la punta ex Atalanta, che questa mattina ha svolto lavoro personalizzato sul campo.

