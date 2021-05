Napoli, Lobotka out due settimane: Ospina si allena di nuovo in campo

Dopo le pessime notizie arrivate ieri da Castel Volturno con la positività al covid di Nikola Maksimovic e l'infortunio di Kalidou Koulibaly, Gennaro Gattuso dovrà salutare per le due prossime settimane anche Stanislav Lobotka, il centrocampista slovacco già escluso per la gara della scorsa domenica contro il Cagliari.

LEGGI ANCHE Napoli, Hysaj è il dopo Florenzi? Il Psg pensa all'albanese low cost

Come confermato dal club, infatti, niente allenamento oggi per Lobotka che ieri si è sottoposto ad intervento di tonsillectomia. Il centrocampista azzurro riprenderà il lavoro con la squadra tra due settimane, quando la stagione sarà ormai avviata alla conclusione. Fa ben sperare, invece, David Ospina: il portiere ha svolto lavoro personalizzato sul campo in attesa di rientrare in gruppo.