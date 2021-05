Napoli al lavoro, riecco Lobotka: palestra per lo slovacco e Koulibaly

Dieci giorni dopo l'intervento di tonsillectomia, si rivede Stanislav Lobotka, il centrocampista slovacco del Napoli che è rimasto out nelle ultime due settimane. L'ex Celta Vigo, come informato dal club, questa mattina non ha raggiunto il gruppo ma ha svolto lavoro solo in palestra, esattamente come Kalidou Koulibaly, alle prese con le terapie per l'infortunio muscolare.

