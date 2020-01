© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Napoli, nonostante qualche tira e molla di troppo, resta ottimista: Lobotka sarà azzurro entro pochi giorni. Eppure la giornata di ieri non è stata positiva, anzi ha registrato una piccola doccia fredda nella trattativa che è entrata nel vivo la vigilia di Natale. Gli agenti dello slovacco, in missione in Spagna, hanno provato a strappare l'ok a Carlos Mouriño, presidente del club galiziano, all'offerta napoletana di 18 milioni più bonus. Ma il Celta resta fermo sulla propria richiesta iniziale: 22 milioni di euro. E fa sapere di non voler concedere sconti. Il Napoli è visibilmente seccato: perché Pawel Zimonczyk e Branislav Jasurek, gli agenti dello slovacco, hanno sempre fatto intendere che a 18 milioni l'affare si sarebbe concluso. Il Napoli, quindi, dovrebbe alzare l'offerta. Ma ci si trova davanti a un investimento importante in un momento di grande incertezza. In ogni caso, l'intesa con Lobotka è totale: contratto fino al giugno 2024 a circa 2 milioni di euro all'anno. Di certo, De Laurentiis non intende perdere troppo tempo. Se non arriverà il sì del Celta entro due o tre giorni, cambierà obiettivo. Ma la volontà di Lobotka è chiara. Così come quella di Koutris, il terzino dell'Olimpiacos: gli intoppi fisici di Ghoulam spingono per un rinforzo sulla fascia e Rodriguez del Milan non fa salti di gioia all'idea di essere alternativa a Mario Rui.Giuntoli sta giocando di anticipo con il suo collega dell'Hellas D'Amico per chiudere con Amrabat e Rrahmani: il Napoli lavora su due tavoli, compreso quello della rifondazione che partirà la prossima estate. E per quel che si può, anche in questa sessione. Così come piace, e non poco, Boga del Sassuolo. E non solo lui: con il ds Carnevali si è tornato a parlare del destino di Berardi. Il pallino di De Laurentiis resta Castrovilli: arrivasse un segnale dalla Fiorentina, sarebbe pronto a lanciare un affondo anche adesso. D'altronde, più che un regista vero e proprio, il Napoli cerca un rinforzo a centrocampo. E Castrovilli sarebbe l'ideale.I guai in classifica del Brescia non lasciano spazio a cessioni eccellenti a gennaio. Ma occhio a due nomi che il Napoli tiene d'occhio: uno è il solito Tonali e l'altro è Cistana. I rapporti idilliaci tra De Laurentiis e Cellino potrebbero regalare grandi sorprese.