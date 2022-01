Lobotka record a centrocampo: più passaggi (139) della Salernitana

È uno Stanislav Lobotka ancora protagonista quello che è sceso in campo ieri sera contro la Salernitana. Lo slovacco del Napoli ha portato a casa il maggior numero stagionale di passaggi effettuati da inizio anno, ben 139 nei 90 minuti giocati. Per Stanislav, inoltre, un particolare "record": l'azzurro, infatti, ha passato più di tutta la Salernitana al completo. I granata, infatti, si sono fermati a 123 passaggi.

Stanislav Lobotka completed more passes (139) than the entire Salernitana team combined (123)#NapoliSalernitana pic.twitter.com/j5BTRXYDr7