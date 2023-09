Napoli, Lobotka ritrova il sorriso: che festa con la nazionale

Non sono stati giorni facili per Stanislav Lobotka, il centrocampista del Napoli che in questa settimana di sosta con la nazionale ha dovuto salutare suo padre, scomparso proprio nei giorni che precedevano uno dei match di qualificazione ai prossimi Europei.

Lobotka però è sceso in ogni caso in campo, protagonista nel match vinto per 3-0 contro il Liechtenstein e anche negli spogliatoi con la grande festa della squadra allenata da Francesco Calzona. Accanto a lui anche l'altro ex azzurro Marek Hamsik.