Un ritorno ciclico quello di Stanislav Lobotka , il cui nome è sempre presente sulle liste di mercato del Napoli. Soprattutto quando gli azzurri hanno la necessità di rinforzare la mediana, primo obiettivo in questo inverno per la squadra di. E lo slovacco diventa pedina ambita, tanto da scomodare gli agenti del calciatore che nei giorni scorsi hanno comunicato al, club di appartenenza, il pressing dei club interessati.Su Lobotka infatti, come riportato da Marca, non c'è solo il Napoli ma anche ilche vorrebbe portarlo in Serie A. Gli ostacoli a qualsiasi trattativa sono sostanzialmente due: il primo di natura economica, visto che ilnon vuole saperne di abbassare le richieste - 50 milioni di euro per portarlo via -, il secondo di natura sportiva, visto che la squadra è terzultima e non può permettersi di mandar via il calciatore in un momento cruciale della stagione.