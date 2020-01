LEGGI ANCHE

Inseguito per due anni, finalmente in azzurro: ecco Stanislav Lobotka , lo slovacco che è ufficialmente un nuovo calciatore azzurro dopo le visite mediche svolte in mattinata a Villa Stuart. L’exha raggiuntodopo le visite di sabato ed è rimasto in citta, è stato annunciato in queste ore dal club azzurro tramite i propri canali social ufficiali, dopo la firma sul contratto.Quello diè a questo punto il secondo acquisto finalizzato dal Napoli di Aurelio De Laurentiis in questo inverno, proprio il presidente azzurro ha dato il benvenuto al centrocampista su Twitter. Due colpi - quello di Demme annunciato sabato - che aiuteranno la squadra dia ritrovare l’equilibrio mancante in mediana negli ultimi mesi. Per Lobotka il Napoli ha versato 20 milioni in parte fissa nelle casse del Celta Vigo, altri 4 milioni potrebbero arrivare nei prossimi mesi, legati a determinati bonus da raggiungere in azzurro. Al calciatore contratto fino al 2024 da quasi 2 milioni a stagione.