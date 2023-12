Napoli su Lopez Muñoz: è il pronipote di Maradona

Si chiama Hernan Lopez Muñoz ed è una delle nuove stelle del calcio argentino. Se non bastasse, porta con sé il sangue dei Maradona. Basta questo per far interessare il Napoli? No, ma secondo i quotidiani argentini il club di Aurelio De Laurentiis starebbe seguendo il classe 2000 argentino per la prossima stagione dopo l'ottima stagione giocata in campo.

Nato a Villa del Parque nel 2000, Muñoz si è messo in luce nell'ultimo anno in Argentina con la maglia del Godoy Cruz: 36 le presenze, insieme con 5 gol e 6 assist tra campionato e coppe. Può giocare da trequartista o da attaccante sinistro. Muñoz è il pronipote di Diego Maradona: Ana María, una delle sorelle del Pibe de Oro, è infatti la nonna del calciatore, cresciuto però calcisticamente con le giovanili del River Plate.