LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Se un calciatore sta bene in una squadra, perché dovrebbe cambiare?» Comincia così la lunga intervista di Loren Moron , lo spagnolo del Betis che piace tanto in giro per l’Europa. Anche al, che con il Betis ha un legame speciale dopo l’affaredi due anni fa. «Alcuni ex compagni sono andati in top club negli scorsi anni e hanno aiutato il club economicamente con le loro cessioni, ma tutti vorrebbero tornare qui in futuro, sono sicuro», ha continuato lo spagnolo.Le voci di mercato che interessavano anche Napoli , quindi, sono state rispedite al mittente per un calciatore che si mostra innamorato dele del campionato spagnolo, che spera torni in fretta: «Non vedo l’ora di poter tornare ad allenarmi» - ha continuato nella sua intervista a Sevilla ABC - «Sarebbe fondamentale per tutti, non è la stessa cosa allenarsi a casa. Speriamo di poter tornare presto, anche fosse a piccoli gruppi».