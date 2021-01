«Perdere una finale fa male, ma non c’è tempo di soffermarsi su come è andata». A quasi 24 ore dalla sfida del Mapei Stadium, Giovanni Di Lorenzo scrive ai tifosi del Napoli dopo una amara sconfitta. La Supercoppa è stata persa ma non c'è tempo per distrarsi: «Si volta subito pagina e si lavora per raggiungere i nostri obiettivi».

Insieme a lui, il messaggio ai tifosi azzurri è arrivato anche da Andrea Petagna, ieri in campo a Reggio Emilia contro la Juventus. «Voltiamo pagina e ripartiamo più forti e più determinati» ha scritto l'attaccante azzurro sui social.

