Lozano rientro con espulsione: a giugno la decisione sul futuro

Hirving Lozano è guarito dal Covid-19 ed è tornato tra i disponibili per il match contro la Fiorentina subentrando nella ripresa e venendo poi espulso per un'entrata scomposta si Nico Gonzalez. Il messicano in questa stagione è andato avanti tra alti e bassi alternando buone prestazioni ad altre sottotono e ora si attende che in questi ultimi cinque mesi possa lasciare un segnale importante.

Un segnale importante di Lozano anche in ottica...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati