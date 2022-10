Napoli, Lozano non vuole cali: «Non era facile battere quest'Ajax»

Si sblocca in campionato e ora anche in Champions League Hirving Lozano, l'attaccante messicano che ha aperto le marcature questa sera contro l'Ajax e si prende il primo gol stagionale anche in Europa. «L'abbiamo giocata bene, tutta la squadra ha fatto un bel lavoro e sono felicissimo di aver fatto gol in questa vittoria» ha detto l'azzurro al termine del match di questa sera contro gli olandesi.

«Siamo entrati nella storia con questa qualificazione e ci fa piacere, il club lo merità e vogliamo continuare così» ha continuato Lozano a Sky Sport. Una settimana d'oro per l'esterno messicano che era andato in rete anche contro la Cremonese domenica nell'ultimo turno di campionato «L'Ajax è un avversario forte, abbiamo lavorato bene tutta la settimana per poter scendere in campo così. Campionato? Lavoreremo sempre partita per partita, anche dopo questa qualificazione».