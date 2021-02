Contro l’Atalanta stasera il suo 13° gol stagionale. Sempre più leader Hirving Lozano, il messicano che è anche unica nota lieta di questa prima metà di stagione del Napoli. Capocannoniere azzurro, Lozano è anche il più giovane giocatore attualmente in Serie A ad avere segnato almeno 13 gol in questa stagione in tutte le competizioni. Chucky, come riportato da Opta Italia. Il messicano è l’unico azzurro ad aver segnato in campionato e nelle due coppe fin qui disputate.

