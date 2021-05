Lozano chiamato dal Messico: giocherà Final 4 di Nations League

La stagione di Hirving Lozano non sichiuderà dopo le partite contro Fiorentina e Verona. Il messicano sarà infatti impegnato con la nazionale del Tata Martino nella Nations League CONCACAF in programma per il prossimo giugno. Il Chucky è stato inserito nella lista dei convocati per la Final 4, prima sfida in programma è quella contro Costa Rica il prossimo 3 giugno. Al termine della stagione azzurra, Lozano volerà immediatamente in patria visto che in programma c'è anche una amichevole di preparazione contro l'Islanda.

