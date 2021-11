Napoli, Lozano chiarisce con i tifosi: «È casa mia, spero di restare a lungo»

Dopo le parole dubbie che ieri hanno fatto il giro del mondo, torna a parlare Hirving Lozano. Stavolta il Chucky usa il suo account social su Instagram per chiarire ai tifosi le sue dichiarazioni: «A volte le mie parole possono essere prese dal contesto reale e qualcuno le travisa. Non è mia intenzione chiarire o ritrattare qualcosa che non ho detto. Mi interessa di più che i fatti parlino da soli. Questi i fatti: io vivo a Napoli, i miei figli crescono, imparano e fanno amicizia a Napoli, gli amici di mia moglie sono napoletani, i miei vicini e amici sono napoletani, i momenti più belli della mia vita recente li ho vissuti a Napoli» ha scritto l'azzurro.

«Lo devo ai tifosi del Napoli e trovo nella loro fedeltà motivo sufficiente per lasciare anima, vita e cuore in campo ogni volta che indosso la maglia del Napoli» ha aggiunto sui social il messicano, che tornerà a disposizione di Spalletti in queste ore. «Oggi gioco per il Napoli e mentre lo faccio, che spero sarà per molto tempo, non lo farò semplicemente perché è una squadra di calcio, lo farò perché il Napoli è dove vivo e dove sono felice, è casa mia e la difenderò a tutti i costi».