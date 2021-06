Napoli, Lozano contro l'omofobia: «Smettiamola, vi prometto un gol»

Impegnato con la sua nazionale, Hirving Lozano è protagonista di un'intervista alla radio messicana che ha fatto molto discutere nelle ultime ore. In particolare l'esterno del Napoli si è espresso sui cori omofobi che nelle ultime settimane hanno messo la nazionale messicana e i suoi tifosi al centro di aspre polemiche: «Dobbiamo rispettare ognuno dei giocatori evitando che ci puniscano. Non andare alle competizioni o che i tifosi non partecipino alle partite sarebbe qualcosa di terribile» ha detto l'azzurro.

«Spero che i messicani si impegnino a non dire parole omofobe. Se i tifosi accettano, prometto di segnare un gol a partita» ha continuato a W Radio Mexico. «La Fifa sta già imponendo punizioni molto forti, colpisce già noi e i tifosi. Ora il mondo sta male, la verità è che ora dobbiamo evolverci e rispettare tutti, l'importante è che non ci puniscano, né i tifosi, né noi. Andare allo stadio è una festa e perderla sarebbe terribile. Dobbiamo impegnarci ciascuno a dire che non useremo parole omofobe».