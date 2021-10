«Oggi e sempre ti supporterò affinché qualunque sport sia per te un grande divertimento». Così Hirving Lozano celebra la "Giornata mondiale delle bambine", insieme con sua figlia e una foto che li ritrae su un campo da basket. L'attaccante del Napoli è ancora in Messico, domani affronterà El Salvador con la squadra dal Tata Martino prima di fare ritorno in Italia.

