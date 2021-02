Un Hirving Lozano stoico quello visto negli ultimi minuti di Napoli-Juventus. Il messicano, infortunatosi dopo uno spalla a spalla con Chiellini, è rimasto in campo perché il Napoli aveva terminato le sostituzioni. Come comunicato dal club azzurro attraverso il proprio sito ufficiale, l'esterno azzurro ha accusato un risentimento alla coscia destra.

Un problema fisico, quello di Lozano, che si aggiunge alle tante assenze che il Napoli deve tenere in conto. Gattuso non ha a disposizione Demme, Mertens e Manolas oltre ai positivi al covid Ghoulam e Koulibaly. Questa sera Ospina si è fatto male prima dell'inizio mentre Insigne è uscito malconcio dalla sfida dello Stadio Maradona: per il colombiano un risentimeno all'adduttore della coscia destra.

