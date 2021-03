Napoli, Lozano ko in amichevole: ma il Chucky gioca per 90 minuti

Una buona e una cattiva notizia per Hirving Lozano: il Chucky del Napoli è stato sconfitto, infatti, ieri sera nella prima gara amichevole del suo Messico in questa sosta per le nazionali. La nazionale centro-americana è stata battuta per 1-0 dal Galles con la rete decisiva di Moore, in apertura di match.

Un sorriso, però, per Lozano può arrivare comunque: l'attaccante messicano del Napoli è stato infatti utilizzato da titolare dal Tata Martino ed è rimasto in campo per 90 minuti. Il Chucky era rientrato in campo contro la Roma una settimana fa per uno spezzone di partita, dopo l'infortunio muscolare che a Napoli l'aveva tenuto out per oltre un mese.