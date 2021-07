Napoli, un sorriso per Lozano: ha lasciato l'ospedale di Dallas

Tutti gli esami sono risultati negativi, per questo Hirving Lozano potrà lasciare Dallas e tornare a casa, in Messico, per vivere al meglio le prossime ore di ripresa dopo il brutto infortunio dello scorso weekend. A informare i tifosi ci ha pensato la nazionale Messicana - con cui l'attaccante del Napoli stava giocando la Gold Cup - dai propri canali ufficiali. Il recupero di Lozano è ancora lungo, ma il calciatore verrà rivalutato nelle prossime settimane.

