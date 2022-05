Napoli, Lozano piace a Leverkusen: Hincapié possibile carta di scambio?

Il futuro di Hirving Lozano non è così certo a Napoli. Il club azzurro ha già fatto sapere al suo entourage che, in caso di offerta ritenuta congrua, si tratterebbe volentieri una sua cessione visto anche che l'ingaggio dell'esterno messicano (4,5 milioni di euro) è tra i più pesanti sulle casse del club. Tra le squadre che lo seguono con interesse ci sarebbe anche il Bayer Leverkusen, che porterebbe volentieri Lozano in Bundesliga il prossimo anno ma non è disposto a spendere i 40 milioni di euro che sono la base minima per la cessione in casa Napoli.

Lozano era arrivato a Napoli nell'estate del 2019 su indicazione di Ancelotti proprio per una cifra di poco superiore ai 40 milioni, cifra che il club azzurro vorrebbe incassare per salutarlo. In Germania, però, secondo quanto riportato dal portale di mercato El Futbolero, starebbero pensando a Piero Hincapié come possibile carta di scambio: il difensore ecuadoriano 20enne piace tanto al Napoli e viene valutato almeno 20 milioni. Una cifra da "scalare" nella eventuale offerta agli azzurri.