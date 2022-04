Napoli, il day-off del Chucky Lozano: «puntata» a Montecarlo per l'azzurro

Dal mare di Napoli a quello di Montecarlo. Il Chucky Lozano si gode il suo giorno libero - concesso da Spalletti a tutti gli azzurri oggi - e vola via per qualche ora di sosta. L'esterno azzurro è in Costa Azzurra insieme con la moglie Ana e con il resto della famiglia. Era arrivato a Napoli nella serata di venerdì scorso direttamente dal Messico dopo la nazionale, ma evidentemente il Chucky ha recuperato subito, come ha dimostrato anche in campo a Bergamo con la giocata che ha portato al 3-1 degli azzurri.

