Ultimo aggiornamento: 18:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continuano gli allenamenti casalinghi per i calciatori del, tra questi anche Hirving Lozano , il messicano arrivato la scorsa estate confinato a casa per l'emergenza. «Ora più che mai siamo una squadra» ha scritto l'exsui suoi canali social, postando una foto in cui si allena in vista della futura ripresa degli allenamenti.