Napoli, Lozano operato alla spalla: intervento riuscito, i tempi di recupero

Come da programma, Hirving Lozano si è sottoposto nelle scorse ore all'intervento alla spalla destra, concordato anche con il Napoli. L'esterno azzurro era rientrato prima del termine della stagione in Messico proprio per potersi operare e recuperare definitivamente dall'infortunio che gli aveva lussato l'arto lo scorso febbraio, nel match in nazionale contro Panama.

Come confermato dal Napoli, l’operazione fatta in queste ore a Città del Messico è perfettamente riuscita, l'intervento è stato eseguita da . Cisneros Garcia con la supervisione del responsabile sanitario del club Raffaele Canonico. Il calciatore osserverà qualche giorno di riposo prima di poter iniziare l’iter riabilitativo e salterà quindi le sfide in programma con la nazionale a giugno. Il Chucky ha anticipato l'intervento per poter essere pronto ai nastri di partenza della nuova stagione con il Napoli di Spalletti.