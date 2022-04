Napoli, Lozano e Ospina ok: il 2003 Ambrosino vola a Bergamo

Nessuna sorpresa per la lista convocati di Luciano Spalletti. L’allenatore azzurro ha abbracciato questa mattina il rientro di Hirving Lozano dal Messico e anche il Chucky sarà presente domani a Bergamo insieme con i compagni per la sfida all’Atalanta. La grande novità è la convocazione di Giuseppe Ambrosino, attaccante classe 2003 della Primavera per la prima volta chiamato in campionato. Assenti confermati saranno Ounas, Petagna e Meret, ancora infortunati, così come Di Lorenzo.

Questo l’elenco completo:

Ospina, Marfella, Idasiak

Malcuit, Zanoli, Ghoulam, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui, Tuanzebe

Demme, Elmas, Fabian, Zielinski, Lobotka, Anguissa

Insigne, Mertens, Politano, Lozano, Ambrosino