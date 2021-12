Napoli, Lozano salta l'Empoli: Insigne e Anguissa verso il ritorno

Prosegue la tabella di marcia per il recupero dei tanti infortunati in casa Napoli. Come informato dal club attraverso i canali ufficiali, questa mattina Fabian e Koulibaly hanno fatto terapie e personalizzato in palestra.

Insigne, Lobotka, Osimhen e Anguissa terapie e personalizzato sui campi del Konami Center con la speranza di potersi riaggregare quanto prima alla squadra di Spalletti.

Spalletti che ieri sera contro il Leicester ha perso anche Lozano: il messicano, in mattinata, accompagnato dal Responsabile Sanitario Raffaele Canonico si è sottoposto presso la Clinica Pineta Grande a esami clinici e diagnostici con il Dott. Alfredo Bucciero che hanno dato esito negativo. Il giocatore sarà monitorato nei prossimi giorni.