Uno dei più chiacchierati tra i calciatori azzurri è sicuramente Hirving Lozano , il messicano protagonista non di una stagione esaltante al suo primo anno di. La dirigenza non sa ancora quale sarà il suo futuro: permanenza, presito o cessione? Il mercato dice che l'esterno azzurro piace tanto, ma sarà difficile recuperare la cifra spesa. Ecco perché anche l'ipotesi prestito potrebbe essere percorribile, almeno per il prossimo anno.«Vedremo cosa accadrà,non si discute» ha detto Daniele Faggiano, ds del, a Radio Kiss Kiss. I gialloblu sono tra i club che potrebbero pensare al messicano in prestito visti gli ottimi rapporti con il Napoli negli ultimi anni: «Io prenderei tutti i giocatori del» - ha continuato Faggiano - « Luperto ? Posso dire solo che è un giocatore che piace a me, al mister e alla società. Noi l'abbiamo sempre cercato, ilnon l'ha voluto mai dare, ma mai dire mai».