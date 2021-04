Lozano batte Messi e Mbappè: terzo calciatore più colpito d'Europa

Più di Messi e Mbappé. Dietro solo a Mattia Zaccagni e al talento di Neymar. Una particolare statistica premia il lavoro di Hirving Lozano, il messicano del Napoli che - secondo lo studio pubblicato qualche giorno fa da BeSoccer - è il terzo calciatore più colpito dagli avversari nei più importanti campionati europei.

Neymar tiene sus cosas, sus aspavientos, sus salidas de tono, pero hay algo indiscutible: le dan patadas sin parar para frenarlo. La otra lectura es que, a pesar de ello, sigue buscando el regate incesantemente. A años de luz de Adama Traoré, que es el siguiente en la lista. pic.twitter.com/pGzX1Vx9Qm — BeSoccer Pro (@BeSoccerPro) April 22, 2021

In media, il Chucky di Gattuso riceve 3,3 falli per gara. Più pericolosi di lui appaiono solo il veronese Zaccagni (3,5 per gara) oltre che Neymar (più di 4 falli ricevuti per partita). I numeri dell'azzurri sono più alti di quelli di altri campioni come Leo Messi e Mbappè: il capitano del Barcellona è fermo a 2,5 falli subiti per gara mentre il francese arriva a 1,5.