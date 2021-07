Napoli, ora Lozano è un «problema»: convocato per la Gold Cup

Non bastavano solo gli Europei, la Copa America e i Giochi Olimpici, l'estate calcistica sarà condizionata anche dalla Gold Cup, la competizione targata CONCACAF per le nazionali del Centro-America. Tra queste anche il Messico di Hirving Lozano, il calciatore del Napoli regolarmente convocato per la competizione dal Ct Tata Martino. Il torneo comincerà il prossimo 10 luglio e si concluderà con la finale del 1 agosto, quindi l'esterno azzurro salterà sicuramente il ritiro di Dimaro e, se il Messico arrivasse fino in fondo alla competizione, anche quello di Castel di Sangro.

LEGGI ANCHE Napoli, addio anche a Kimbo: arriva Konami per il Centro tecnico